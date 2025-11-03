政治ジャーナリスト田崎史郎氏(75)が3日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に生出演し、高市内閣の支持率について分析した。JNNが1、2日に電話による世論調査を行ったところ、高市内閣を「支持する」と答えたのは82.0％で、石破内閣時代の10月から38.3ポイントの大幅アップだった。内閣発足後の支持率としては、01年以降の政権では小泉内閣の88.0％に次ぐ2番目に高い数字。逆に、「支持しない」と答えたのは14.3％で、前