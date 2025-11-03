第105回全国高等学校ラグビーフットボール大会の大阪府予選準々決勝が2日に各会場で行われた。大阪第1地区ではAシードの東海大大阪仰星が大商大高を93―0で、大阪第2地区ではAシードの常翔学園が合同A（生野、上宮太子、金岡、富田林、東大阪大柏原、住吉）を159―0で下した。大阪第3地区ではAシードの大阪桐蔭が都島工に136―0で大勝。準決勝は9日に、決勝は16日に行われる。▽準々決勝（11月2日）★はAシード＜大阪