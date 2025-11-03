「横浜市長杯・２回戦、上武大−創価大」（３日、横浜スタジアム）阪神からドラフト１位指名を受けた、創価大の立石正広内野手が、自身２試合連続打点となる適時打を放った。３−０で迎えた四回、２死二塁の好機で左前に痛烈な一打を放ち、貴重な追加点をもたらした。立石は指名後初の公式戦となった２日の千葉経大戦でも、本塁打を放っており、２試合連続打点となった。