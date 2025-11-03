元・宝塚歌劇団星組トップスターの紅ゆずるが3日、大阪市内で行われた『御堂筋ランウェイ2025』に登場した。「2025年大阪・関西万博ファッションショー」と題したプログラムで、公式キャラクターのミャクミャクのほか、大阪出身で元・宝塚歌劇団星組トップスターの紅ゆずる、同じく大阪出身でファッションモデル・タレントとして活躍するゆうちゃみが登場した。紅は大阪・関西万博の日本館のアテンドユニフォーム姿で登場。