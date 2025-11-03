人気韓国グループ・ＳＵＰＥＲＪＵＮＩＯＲのヒチョル（４２）が１０月３１日、現地音楽番組「２０世紀ヒットソング」に出演し、過去の交通事故により身長が縮んだことを明かした。この日は「再び歌う！痛みに勝ったアーティスト」というテーマで番組が進行され、５位にランクインしたキム・ギョンホは２００６年、ミュージックビデオの撮影中に突然倒れ、大腿（だいたい）骨頭無血性壊死症（大腿骨頭への血液供給が遮断され