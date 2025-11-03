俳優の寺田心（17）が2日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。芸能界入りのきっかけとなった天才子役を明かした。3歳で芸能界入りをした寺田は、きっかけを聞かれると「うちの事務所の芦田愛菜先輩がいらっしゃるんですけど、先輩に憧れて、母が（事務所に）入れてくれてたみたいで」と明かした。MCの山崎育三郎（39）から「天才子役たちで何を話すんですか？みんな集まって」と問われ、「僕がおしゃ