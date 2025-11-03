僧侶で写真家の高橋直暉氏による写真展「いのち ～不語成友 語らず友となる～」が、レオフォト/サミットクリエイティブショールームで、11月29日（土）から開催される。 7月にアイデムフォトギャラリー「シリウス」で開催された「いのち ～不語成友 語らず友となる～」のリバイバル展として企画されたものとなる。 高野山を舞台に、2019年から2023年にかけて撮影された昆虫や野