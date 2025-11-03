Photo: tomit ROOMIE 2025年10月17日掲載の記事より転載 カジュアルな見た目のリュックを、普段のおでかけからちょっとした旅行まで使っていました。ところが、荷物を多めに入れるとすぐに肩がこってしまうという問題が……。そんなときにたまたまモンベルへ行き、これだ！と思ったのがこのリュック。意外にも正解はアウトドアショップにあったんです。タウンユースにも映える登山リュック