オリックスは3日、高知市で行われる秋季キャンプのメンバー27選手を発表した。投手は山下舜平大ら12人で、捕手は森友哉ら4人、内野手は太田椋ら6人、外野手は麦谷祐介ら5人。参加メンバーは以下の通り。（投手）山下、寺西、平野、阿部、山崎、富山、片山、横山楓、入山、佐藤、川瀬、高島（捕手）森、福永、山中、堀（内野手）野口、紅林、内藤、太田、横山聖、遠藤（外野手）渡部、麦谷、来田、池田、茶野