米ニューヨーク市長選のイベントで話すマムダニ氏（中央）＝1日（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米ニューヨークでアダムズ市長の任期満了に伴う市長選が4日投開票される。民主党候補の左派ゾーラン・マムダニ氏（34）が社会主義的な政策による物価高の抑制を掲げて優勢を保つ。若者や労働者を中心に支持を集めており、勝利すれば来年の中間選挙に向けた民主党の戦略に影響を与えそうだ。民主党内には過度にリベラルな政