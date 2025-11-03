親子で農業などを楽しむTOBASE親子体験フェスが宇城市三角町の戸馳島でありました。 この日は、宇土高校の生徒や熊本大学の学生など20人のボランティアの協力で、ヤギの餌やり体験やイノシシの箱罠の見学などを行いました。芋ほり体験では耕作放棄地を再整備した芋畑で芋ほりをし、1キロを超える芋も収穫していました。古石恭介代表は「子供たちに農業の素晴らしさと戸馳島の魅力を知ってもらいたい」と話していました。