歌手の藤あや子（64）が3日、自身のブログを更新。ドジャースが球団初の連覇を決めた、ワールドシリーズの感想をつづった。藤は「今朝はヨガレッスン時間ギリギリに起床!昨日のドジャース戦があまりにも凄すぎて観る側も精根使い果たした感じ」と興奮冷めやらぬ様子をつづった。続けて「今年3月のオープン戦から昨日まで本当に楽しませて頂きました元々野球好きな家庭で育ったのでこうなることは自然ですがMLB観戦で益々野球が好