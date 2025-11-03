¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÂè7Àï¤ò±äÄ¹11²ó¤Î»àÆ®¤ÎËö¤ËÀ©¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£Æ±Î½¤¬¸ø³«¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î»àÆ®¤ÎËö¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬21À¤µª½é¤ÎWSÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£9²óÅÓÃæ¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼