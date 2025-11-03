オリックスは３日、高知市で６日から２０日まで行う秋季キャンプのメンバーを発表した。投手１２人、野手１５人の計２７人が参加。山下舜平大投手、来季よりコーチ兼任となる平野佳寿投手に加え、今季は故障に苦しみ５０試合で打率２割５厘、プロ１２年目でともに最少の１本塁打、１４打点にとどまった森友哉捕手も名を連ねた。宮城大弥投手、頓宮裕真捕手らはメンバーから外れた。以下は参加メンバー【投手】山下、寺西、平野