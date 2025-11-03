大阪府の吉村洋文知事は3日、大阪・淀屋橋で開催された「御堂筋ランウェイ2025」の冒頭で開会のあいさつ。「今年は万博の年でした。万博ロス？ちょっと寂しいですね」と語った。いきなり、MCの今田耕司から、「最近全国区で見ますね」と自身が党代表を務める維新の会が自民党と連立を組見連日テレビ等で露出が激増していることをイジられ、苦笑いした。一方、万博公式キャラクターのミャクミャクがこの日のスペシャルファッ