「Snow Man」の阿部亮平（31）が3日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。仲良しの人気お笑い芸人との食事会について語った。この日はクイズ集団「QuizKnock」のふくらPとそろって登場。2人の出会いについて、ふくらPは「カズレーザーさんがクイズ対策会というか、クイズサークルみたいなのを作っているんです。勉強会みたいなので会って」と回顧した。「クイズの裏側あるある」が話題となる