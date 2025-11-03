「ＲＩＺＩＮ・ＬＡＮＤＭＡＲＫ１２」（３日、ジーライオンアリーナ神戸）ブレイキングダウン出場から朝倉未来にスカウトされ、プロに転向した柔術家の安井飛馬（２４）はブラジリアン柔術家の鹿志村仁之介と対戦。判定０−３でプロアマ通じて初黒星を喫した。グラップラー同士の激突。１回は序盤に安井が打撃で攻めていき、上からパウンドでダメージを与える場面もあったが、中盤から形勢逆転。鹿志村が安井の左腕をとる時