高市早苗首相は3日、東京都内で開かれた拉致問題に関する集会で、北朝鮮に金正恩朝鮮労働党総書記との会談を行いたいと打診したと明らかにした。「既に北朝鮮側には首脳会談をしたい旨を伝えている」と述べた。
