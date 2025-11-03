俳優の寺田心（17）が、2日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜後10：00〜後10：30）に出演。芸能界入りのきっかけを明かした。【番組カット】身長は山崎育三郎超え！抱き着く寺田心大人びた言葉選びとふるまいで“天才子役”として名を馳せた寺田が、芸能界入りを果たしたのは3歳のころ。寺田は「事務所の芦田愛菜先輩に憧れて、母が事務所に入れてくれていました」と告白。「僕がおしゃべりなので、車のCMで