日本野球機構（ＮＰＢ）は３日、１１月１５日から行われる「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」に、広島・佐々木泰内野手（２２）を追加招集すると発表した。佐々木は２４年度ドラフト１位で広島に入団。今季はけがで離脱した期間もあったが、シーズン終盤はスタメンとして出場。５４試合で打率・２７１、０本塁打、６打点の成績を残した。佐々木は球団を通じ、「本当にありがたい気持ちです。なかなかこ