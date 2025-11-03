気象庁は先ほど、東京地方に木枯らし1号が吹いたと発表しました。気象庁によりますと、きょう（3日）午後1時43分に東京都心で最大瞬間風速17.7メートルの北西の風を観測したということです。去年（2024年）より4日早い観測となりました。木枯らし1号は、季節が秋から冬に変わる時期に初めて吹く北寄りの強い風のことで、東京地方では、10月半ばから11月末にかけて、最大風速8メートル以上の北寄りの強い風が観測された場合に発表さ