俳優坂口健太郎（34）が、2日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。主演映画「盤上の向日葵」（熊澤尚人監督）で初共演した渡辺謙（66）との交流を話した、坂口と渡辺は、共演をきっかけに親交を深めているという。「盤上の向日葵」のクランクイン時、「『おまえはいつもそんな感じなのか？』っておっしゃっていただいたことがあって」と、渡辺に言われたと話した。坂口が「それはどうしてですか？」と聞くと、「