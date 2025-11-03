22年のピン芸人日本一決定戦「R−1グランプリ」王者、お見送り芸人しんいち（40）が3日、都内で、初の著書「嫌われ者って金になる！」（徳間書店）の取材会に臨んだ。炎上芸人として独自のポジションを築き上げた、たたかれても“おいしい”とネタにするしたたかなメンタル術をつづった。「しんいちさん、今テレビ業界で宮迫さんと渡部さんの次に嫌われてるって聞いたので、本出しませんか？というところから始まった」と出版の