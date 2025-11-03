11月3日午前、兵庫県西宮市で警察官が橋から約10メートル下の谷に転落しました。警察官は消防に救助されましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。3日午前8時半すぎ、西宮市塩瀬町名塩で「警察官が高さ約10メートルの橋の上から落ちた」と別の警察官から消防に通報がありました。消防によりますと、国道176号の尼子谷橋から約10メートル下の谷で、転落した50代の男性警察官を発見。ロープを使って引き揚げて病院に搬送