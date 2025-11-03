【モデルプレス＝2025/11/03】モデルの森絵梨佳が11月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。小学生の息子との写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】37歳美人モデル「将来有望」息子との2ショット◆森絵梨佳、息子との2ショット公開森は「母の仕事場へ。初めてのロケバスな息子」と車内から外を眺める息子の姿を投稿。また「僕もカメラ持参」と、息子が動画を撮影する姿や森と並び2人で歩く後ろ姿も披露されており「身長も