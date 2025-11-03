丸亀警察署 警察官の飲酒検査を拒否した疑いで坂出市に住む男（25）が、現行犯逮捕されました。 丸亀警察署によりますと男は、3日午前11時30分ごろ、軽自動車で丸亀市土器町の県道を走っていたところ、警察官に呼び止められ、呼気検査に応じるよう求められましたが、「任意だ」などと言って拒否した疑いです。 調べに対し、男は、「呼気検査は確かに拒否しました」と容疑を認めているということで、警察は、男が酒を飲