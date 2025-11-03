ACLEに初参戦しているFC町田ゼルビアはあす4日、ホームでメルボルン・シティー（オーストラリア）と対戦する。町田の黒田剛監督（55）とMF増山朝陽（28）が町田GIONスタジアムで前日会見に臨み、意気込みを語った。初のアジアの舞台で町田はここまで3試合を戦い1勝2分け、勝ち点5の4位。前節のアウェー上海海港戦で大会初勝利を挙げた。対するメルボルンCは日本の広島と神戸に敗れ、現在1勝2敗の9位につけている。黒田監督は