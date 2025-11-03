FREAK’S STORE（フリークス ストア）とローソンの人気コラボ企画『ローソンフリーク』第5弾が、11月8日(土)より登場！今回は、日常使いしやすく自宅で手洗いもできる「12ゲージニット」がラインナップ。薄手で軽やか、シルエットはゆったりめで着心地も抜群♡カジュアルにもきれいめにも着回せる万能ニットで、秋冬のコーデをアップデートしてみませんか？ 毎日着たくなる“おう