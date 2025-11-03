3日午後、東京・北区のマンション2階の1室から出火しました。消火活動が続いています。ケガ人は確認されていません。警視庁などによりますと、3日午後2時ごろ、東京・北区の14階建てのマンションで「爆発音がして黒い煙が出ている」と110番通報がありました。マンション2階の1室で火災が発生しているということで、消防車など19台が出動して消火活動にあたっています。いまのところ、逃げ遅れはいないということで、ケガ人は確認さ