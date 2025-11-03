野球日本代表「侍ジャパン」は3日、ラグザス侍ジャパンシリーズ2025韓国戦（15、16日、東京ドーム）の出場選手変更を発表した。ソフトバンクの牧原大成内野手、ロッテの種市篤暉投手、及川雅貴投手が出場を辞退、代わって広島の佐々木泰内野手が追加招集された。日本シリーズにも出場した牧原大と及川はコンディション不良のため。種市は腰痛のため。【侍ジャパンの韓国戦メンバー】▼投手森浦大輔13広島隅田知一郎