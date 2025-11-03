¡Ö»Ð¤è¡¢¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¡×½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ³¦¤Î?ºÇ¶¯»ÐËå?¤¬µ×¡¹¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»Ð¤È¤ª½Ð¤«¤±¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢10·î¤ÎÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇÈá´ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ËÙ¶×²»(29)¡£»Ð¤ÎÆàÄÅ²Â(33)¤ÈÊÂ¤ó¤À¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö2¿Í¤È¤âÁá¸ý¤¹¤®¤ë¤±¤É¡¢»ÐËå¤Ê¤ó¤ÇÊ¹¤­¼è¤ì¤Þ¤¹¾Ð³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤¡¤½¤·¤Æ»Ð¤è¡¢¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö#3ºÐ°ã