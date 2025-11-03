１日午後１時頃、愛媛県松前(まさき)町の町道沿いの水路に、町内に住む女子高校生（１６）が転落しているのを通行人の男性が発見し、１１９番した。高校生は病院に搬送されたが、２日午後８時４５分頃に死亡した。県警伊予署の発表によると、高校生は自身の自転車とともに深さ約９０センチ、幅約８０センチの水路に倒れ込んでいたといい、同署が詳しい状況を調べている。