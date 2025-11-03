◇高校野球秋季近畿大会決勝神戸国際大付7―6智弁学園（2025年11月3日さとやくスタジアム）高校野球の秋季近畿大会決勝が3日に行われ、神戸国際大付（兵庫）が智弁学園（奈良）を7―6で制し、2009年以来16年ぶり3度目の優勝を決めた。初回に一挙4安打6得点を挙げながら、3回に同点に追いつかれる激戦だった。4回以降は両校無得点で迎えた8回2死一塁で投手の橋本大智（2年）が左越えの勝ち越し二塁打を決めた。近畿大