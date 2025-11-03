ＪＢＣデーの３日の船橋競馬３Ｒは、この日が初陣（開業は１０月６日）となった森泰斗師＆石崎駿師の管理馬によるワンツー決着となった。逃げた石崎駿厩舎のワナカ（２番人気）を、３番手追走の森泰斗厩舎のセイウンユズカ（１番人気）がかわして４馬身差Ｖ。単勝１・４倍の支持に応え、森泰斗師は「乗り役の時とは違う緊張感でした。こんなにうまくいくとは…。ドラマみたいですね。ジョッキーもタイミングが良かった」と喜ん