学生３大駅伝第２戦の全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）で２年ぶり最多１７度目の優勝を果たした駒大は３日、第１０１回箱根駅伝（来年１月２、３日）３年ぶり制覇へ再始動。前日の深夜に三重・伊勢市から東京・世田谷区の寮に戻った選手たちは、この日の午前中からトレーニングを開始した。箱根駅伝は２３年の第９９回大会で総合優勝し