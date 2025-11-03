◆秋季近畿地区大会▽決勝神戸国際大付７―６智弁学園（３日・さとやくスタジアム）決勝が行われ、神戸国際大付（兵庫１位）が智弁学園（奈良１位）を破り、２００９年以来、１６年ぶり３度目の優勝を飾った。初回に２点を先制されたが、直後の回に四死球などが絡み６得点で逆転した。３回に４点を失い同点となったが、６―６の８回２死一塁で橋本大智投手（２年）が左中間へ適時二塁打を放ち勝ち越し。昨秋の東洋大姫路に続