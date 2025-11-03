大リーグ・ドジャースのワールドシリーズ優勝を受けて、テレビ朝日系情報ワイド「羽鳥慎一モーニングショー」の金曜コメンテーター・長嶋一茂さん（スポーツプロデューサー）が2025年11月3日月曜日朝の同番組にも出演、「私の予言したとおりになった」と胸を張った。大谷が3点入れられた時に「勝てる」と一茂さんは第6戦前日の10月31日の放送で、「あしたは（ドジャースが）99％勝つ。第7戦までいったら100％勝ちですから」と言い