「今日はとても楽しい歌が歌えました。ありがとうございました」「いろんな爆弾トークもしちゃって、なんで私こんなこと言っちゃったんだろうって、今ちょっとすごい反省してます。すみませんでした！」11月1日に福岡県宗像市で開催された音楽イベント「宗像フェス〜World Heritage Munakata〜」で、メインステージのトリを飾った華原朋美（51）。終演後にYouTubeチャンネルを8カ月ぶりに更新し、はにかみながら冒頭のように感想を