ＮＰＢエンタープライズは３日、１５、１６日に行われるラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国（東京ドーム）の侍ジャパンの辞退選手と追加出場選手を発表した。選出されていた種市篤暉（ロッテ）が腰痛、及川雅貴投手（阪神）と牧原大成内野手（ソフトバンク）がコンディション不良で辞退となり、佐々木泰内野手（広島）が追加出場となった。