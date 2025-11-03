11月3日（現地時間2日、日付は以下同）。NBAでは開幕5連勝を記録していたシカゴ・ブルズがニューヨーク・ニックスに116－128、サンアントニオ・スパーズがフェニックス・サンズに118－130でそれぞれ敗れた。 その一方で、昨シーズンの王者オクラホマシティ・サンダーは、ニューオーリンズ・ペリカンズ相手に137－106で快勝。開幕から無傷の7連勝とし、リ}