「40年間、本当にありがとうございました。これからは、一回一回を大切に、みなさんとともに明るく楽しくお届けしたいと思っています」11月2日、和田アキ子が司会を務める情報バラエティ番組『アッコにおまかせ！』（TBS系）が、2026年3月で終了することが発表された。ただ、この「電撃終了」発表が波紋を呼んでいる。「1985年10月にスタートした同番組は、40周年を迎えた2025年10月5日には、明石家さんまさんをスペシャルゲスト