秋の叙勲が内閣府から発表され、蒲島郁夫 前熊本県知事が旭日大綬章を受章しました。2025年秋の叙勲で熊本県関係は男性49人、女性10人の59人が受章しました。このうち蒲島郁夫 前熊本県知事が旭日大綬章を受章しました。 蒲島前知事は、2008年から去年まで4期16年に渡って熊本県知事を務め、熊本地震からの創造的復興や、くまモンを活用した地方創生などに取り組み、県政の発展に尽力したことが評価されました。