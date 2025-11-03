広島は3日、佐々木泰内野手（22）が15、16日に開催される「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025」の韓国戦メンバーとして侍ジャパンに追加招集されたと発表した。球団を通じて「本当にありがたい気持ちです。なかなかこのような経験をさせてもらう機会はないと思うので、何か吸収できるように、しっかり頑張って良い時間にしたいです」とコメントした。佐々木は1日から宮崎・日南で行われている秋季キャンプに参加していた。