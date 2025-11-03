アメリカのトランプ大統領は自らの在任中に中国の習近平国家主席が台湾を侵攻することはないと改めて主張しました。トランプ大統領は2日、放送されたCBSテレビのインタビューで中国による台湾侵攻の可能性をめぐり、「習近平国家主席や彼の周辺は〓私の在任中には何もしない〓と言っている。彼らはその結末が分かっているからだ」と話しました。また、先週の米中首脳会談でも台湾に関しては話題にならなかったと改めて説明し、「我