気象台は、午後2時29分に、大雨警報（土砂災害）を新発田市、胎内市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・新発田市、胎内市に発表 3日14:29時点下越では、3日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■新発田市□大雨警報【発表】・土砂災害3日夜遅くにかけて警戒■胎内市□大雨警報【発表】・土砂災害3日夜遅くにかけて警戒