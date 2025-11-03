社民党県連合は、次の衆議院選挙熊本3区に副代表の橋村りかさんを擁立することを決めました。 橋村りかさんは益城町出身の53歳で、放課後児童支援員や医療的ケアを必要とする子どもたちの支援にも携わっています。去年10月の衆議院選挙で熊本3区から出馬しましたが、落選しました。橋村さんは「子どもたちや住民の暮らしや命を守っていきたい」と話し、半導体関連企業進出による農地への影響や、地下水問題についても訴えていき