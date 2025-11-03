フリーアナウンサーの羽鳥慎一が夏休みのため、キャスターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（平日午前８時）の３日放送を欠席した。テレビ朝日の板倉朋希アナが代役として出演し、「羽鳥さんはまだ少し遅い夏休みということで今日（３日）と明日（４日）は板倉がお伝えしてまいります」と説明した。羽鳥は夏休みのため１０月３０日放送から欠席中。代役は３０、３１日放送はテレ朝の草薙和輝アナが、１１