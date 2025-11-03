人気ゲーム「ドラゴンクエスト」の生みの親である堀井雄二氏が３日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。旭日小綬章の受章を報告した。ゲームデザイナーの叙勲は初だという。堀井氏は「なんと、本日、旭日小綬章をいただくことが出来ました」と投稿。コメントも添付し、「今回の受章は、ボクひとりでの力ではなく、ゲームを楽しんでくれているプレイヤーの皆さま、今まで支えてくださった開発スタッフの皆さん、そしてゲームに関わるす