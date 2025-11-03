増田惠子のソロデビュー45周年記念ソロコンサート「増田惠子・ソロデビュー45th anniversary concertI Love Singing スペシャル！ 〜ソロシングル、カバー、そしてピンク・レディー」が、2026年2月6日にI’M A SHOWにて開催されることが決定。事前セットリストが公開された。【写真】ピンク・レディー“ケイ”こと増田惠子、「大先輩」から“若さの秘訣”授かる「ず〜〜っと綺麗」の声9月2日に68歳を迎えた増田惠子が、2025