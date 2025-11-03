アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）第４節・町田―メルボルンＣ（オーストラリア）に向けた前日会見が３日、試合会場の町田ＧＩＯＮスタジアムで行われ、Ｊ１町田からは黒田剛監督とＭＦ増山朝陽が出席した。前節の上海海港（中国）戦（２〇０）でアジア初勝利を手にした黒田監督は「私自身も大会に慣れてきた。アウェーも２試合経験し、前回初の勝利を取ることが出来、すごく自信にもなっている。ここまで少し時